Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/ A7 - Telefoniert und Ladung unzureichend gesichert

Einen Lkw-Fahrer beanstandete die Polizei am Donnerstag auf der A7 bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Heidenheim befanden sich um 8.20 Uhr auf Streifenfahrt. Dabei fiel ihnen an der Anschlussstelle Giengen ein Mercedes Lkw auf. Der Fahrer hatte sein Mobiltelefon in der Hand und es während der Fahrt benutzte. Das ist nicht erlaubt. Deshalb nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und leiteten den Fahrer des Lasters am Parkplatz Lonetal-West aus. Dort nahmen die Spezialisten den 25-jährigen Fahrer und das Gefährt genauer unter die Lupe. Auf der Ladefläche des Mercedes lagen mehrere gefährliche Güter. Und das ohne ausreichende Sicherung. Erst nachdem der Lkw-Fahrer seine Ladung mit einem Spanngurt ordnungsgemäß gegen Verrutschen besonders gesichert hatte, durfte er weiter fahren. Auf ihn kommen nun Bußgelder zu.

Die Polizei warnt: Nicht oder schlecht gesicherte Ladung ist gefährlich. Der sichere Transport sollte daher immer selbstverständlich sein. Die Ladung ist so zu verstauen und zu sichern, dass sie nicht verrutschen, umfallen, hin- und her rollen oder herabfallen kann. Denn sonst kann Ladung schnell zum gefährlichen Geschoss oder Hindernis werden. Hindernisse können insbesondere nachts zur großen Gefahr für Verkehrsteilnehmer werden, weil sie später erkannt werden.

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