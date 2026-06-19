POL-UL: (UL) Vermisstenfahndung des Polizeipräsidium Schwaben Nord - Möglicher Aufenthalt im Bereich Ulm
Ulm (ots)
Das Polizeipräsidium Schwaben Nord sucht einen seit dem 07.06.2026 vermissten 41-Jährigen aus Dillingen. Um Verbreitung der Vermisstenfahndung wird gebeten. Der Vermisste soll sich in der Vergangenheit auch öfters in Ulm aufgehalten haben.
Anbei der Link zur Vermisstenfahndung: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/104044/index.html
Hinweise nimmt die Polizei Dillingen a.d.Donau unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
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