Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Vermisstenfahndung des Polizeipräsidium Schwaben Nord - Möglicher Aufenthalt im Bereich Ulm

Ulm (ots)

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord sucht einen seit dem 07.06.2026 vermissten 41-Jährigen aus Dillingen. Um Verbreitung der Vermisstenfahndung wird gebeten. Der Vermisste soll sich in der Vergangenheit auch öfters in Ulm aufgehalten haben.

Anbei der Link zur Vermisstenfahndung: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/104044/index.html

Hinweise nimmt die Polizei Dillingen a.d.Donau unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

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