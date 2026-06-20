Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Unbelehrbarer Fahrradfahrer

Statt sein Rad zu schieben setzte sich ein Betrunkener doch auf den Sattel

Ulm (ots)

Kurz vor 2 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Ehingen ein Mann auf, der offensichtlich betrunken sein Fahrrad schob und dabei stürzte. Die Streife kontrollierte den 35jährigen und belehrte ihn unmissverständlich, dass er aufgrund seines Zustandes auf gar keinen Fall mit seinem Rad fahren dürfe. Der Mann zeigte sich einsichtig und die Streife fuhr weiter. Wenige Minuten später trauten die beiden Polizeibeamten ihren Augen nicht. Der vorher verständige Fahrradfahre saß auf dem Sattel und radelte mit seinem Gefährt auf dem Radweg von Rottenacker in Richtung Munderkingen. Der nunmehr bei der erneuten Verkehrskontrolle durchgeführte Alkotest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Der Fahrradfahrer musste sich aufgrund dessen einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird jetzt wegen einer vorsätzlichen Trunkenheitsfahrt ermittelt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1166990)

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