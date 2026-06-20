Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Volksfest - Kind wird aus Fahrgeschäft geschleudert

Ulm (ots)

Am Freitagabend gegen 23:50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Ostalb ein verletztes Kind auf dem Volksfest in Heidenheim gemeldet. Vor Ort konnte durch die Polizei und Rettungsdienst ein 10-jähriges Mädchen festgestellt werden, welches leicht verletzt war. Zuvor fuhr das Kind mit dem Fahrgeschäft "Musik Express" und konnte sich wohl aufgrund schwindender Kräfte nicht mehr ausreichend festhalten. Durch die bei diesem Fahrgeschäft entstehenden Fliehkräfte und der zierlichen Konstitution des Mädchens, rutschte dieses unter dem Sicherheitsbügel durch und wurde aus dem Fahrwagen geschleudert. Anschließend rutschte das Mädchen über die Trittfläche und stieß gegen das Außengeländer des Fahrgeschäfts. Glücklicherweise zog sich die 10-Jährige nur Schürfwunden an Knie, Schulter und Armen zu. Nach einer kurzen Behandlung durch die Rettungswagenbesatzung konnte das Mädchen nach Hause gebracht und an ihre Mutter überstellt werden. Hinweise auf ein Mitverschulden des Betreibers des Fahrgeschäfts liegen nach ersten Ermittlungen nicht vor. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Steffen Schwarz) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1166131)

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