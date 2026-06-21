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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Radfahrer gestürzt
schwer verletzt und betrunken

Ulm (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:40 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Pedelec den Radweg entlang des Galgenbergweg in Richtung Heidenheim. Auf Höhe der Firma Fysam verpasste er die Abzweigung zu einer dortigen Straßenunterführung. Kurzerhand fuhr er einen kleinen Abhang hinunter, prallte gegen einen großen Quaderstein und stürzte. Da er keinen Helm trug erlitt er schwere Verletzungen und blieb zunächst verletzt an der Unfallstelle liegen. Kurze Zeit später wurde er dort von anderen Fahrradfahrern entdeckt, welche die Polizei verständigten. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Mann erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Bebenroth
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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