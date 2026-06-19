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POL-MK: Unfallflucht: Wer sah den gelben Schlepper mit weißem Auto?

POL-MK: Unfallflucht: Wer sah den gelben Schlepper mit weißem Auto?
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Meinerzhagen (ots)

Nach einer Unfallflucht an der Schillerstraße sucht die Polizei Zeugen. Dort parkte am Mittwoch, zwischen 18.15 und 21.30 Uhr vor Hausnummer 4 ein weißer Skoda Fabia. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte den Wagen (Foto) deutlich und fuhr anschließend weg, ohne sich darum zu kümmern. Eine Zeugin machte bei der Unfallaufnahme auf sich aufmerksam. Sie habe gegen 20.40 Uhr einen lauten Knall auf der Straße gehört. Als sie nachschaute, habe sie einen gelben Autotransporter (Abschleppfahrzeug) gesehen, das gerade in die Heinestraße einbog. Dieses hatte ein weißes Auto geladen. Auch da am beschädigten Auto gelber Lack festgestellt wurde, ist wahrscheinlich, dass der Abschleppwagen mit dem Unfall im Zusammenhang steht. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum gelben Schlepper mit weißem Fahrzeug auf der Ladefläche machen? Wer hat den Unfall gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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