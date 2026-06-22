Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Hoher Schaden am Auto

Ein Unbekannter hat am Sonntag in Laupheim einen Fiat Panda beschädigt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Zwischen 1.45 Uhr und 8 Uhr muss der Täter im Weiherweg im Stadtteil Untersulmetingen gewesen sein, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Dort parkte der rote Fiat Panda in der Verlängerung des Weges nahe einer Jugendbude. Den Pkw beschädigte der Unbekannte, in dem er den linken Außenspiegel abgetreten hatte. Zudem wurden die beiden vorderen Türgriffe teilweise weggerissen. Mit einem unbekannten Werkzeug hatte der Vandale auf die Motorhaube und das Dach eingeschlagen und so Eindellungen hinterlassen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 6.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Laupheim unter der Tel. 07392/96300 entgegen.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

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