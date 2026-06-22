Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Unfall bei Aquaplaning

Rund 25.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Sonntag auf der A8 bei Aichelberg.

Ulm (ots)

Eine 33-Jährige fuhr um 21 Uhr auf der A8 in Richtung Stuttgart. Die Frau war mit ihrem Nissan Micra auf dem linken von drei Fahrstreifen unterwegs. Durch den starken Regen herrschte zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Aichelberg, Höhe km 165, Aquaplaning. Die Autofahrerin fuhr wohl zu schnell bei diesen Witterungsverhältnissen. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und geriet ins Schleudern. Dann prallte sie gegen den Pkw eines 62-Jährigen. Der war mit seinem BMW auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Anschließend prallt der Nissan gegen mehrere Schutzplanken. Die 33-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Abschlepper bargen die beiden beschädigen Fahrzeuge. Der Schaden am Nissan wird auf 12.000 Euro, der am BMW auf 10.000 Euro geschätzt. Der Schaden an den Mittelleitplanken beträgt ebenfalls mehrere tausend Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

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