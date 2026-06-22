Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Exhibitionist tritt auf

Am Samstag soll sich ein Unbekannter bei Schemmerhofen gegenüber Mädchen unsittlich gezeigt haben.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr in der Rißstraße, am Ortseingang von Schemmerberg. Zwei 14-jährige Mädchen hielten sich an der dortigen Riß auf. Als sie am Ufer saßen, sprach sie ein Mann von der gegenüberliegenden Seite auf Deutsch und auf Englisch an. Dann zog er sich aus und stand kurz darauf mit den Beinen im Wasser. Zeitgleich manipulierte der Sittenstrolch wohl deutlich erkennbar an seinem Geschlechtsteil. Als die Geschädigten die Polizei verständigten, zog er sich an und flüchtete mit seinem roten Rennrad in Richtung Obersulmetingen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Mann. Der war etwa 55-60 Jahre alt und hatte kurze, graue Haare. Er sprach Deutsch ohne Akzent und auffallend schlechtes Englisch. Bekleidet war er mit einer spiegelnden Fahrradbrille, einer schwarzen Radlerhose und blauen Rennrad-Klickschuhen. Eine Oberbekleidung trug er nicht. Hinweise nimmt die Polizei Laupheim unter Tel. 07392/9630-0 oder die Kriminalpolizei Biberach unter Tel. 07351/4470 entgegen.

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