Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig/A8 - Gefahrguttransporter sorgt für Großeinsatz

Wegen einem Pannenfahrzeug bei Wiesensteig musste die A8 am Montag bis spät in die Nacht komplett gesperrt werden.

Ulm (ots)

Am Nachmittag war ein Gefahrguttransporter auf der A8 von Stuttgart in Richtung Ulm unterwegs. Um 15.10 Uhr konnte der Transporter, mutmaßlich wegen einem Defekt im Motorraum, seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Das Pannenfahrzeug kam auf Höhe Wiesensteig zum Stehen. Der Sattelzug hatte rund 40.000 Liter organisches Peroxid geladen. Durch die steigenden Temperaturen des Gefahrguts konnte eine Explosion nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sperrte die Autobahn und führte verkehrslenkende Maßnahmen durch. Durch die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn kam es zu Verkehrsbehinderungen und kilometerlangem Stau.

Gegen 22 Uhr gaben die Spezialisten, darunter Kräfte vom Katastrophenschutz, der Feuerwehr und einer Fachfirma, Entwarnung. Durch eine Kühlung des Gefahrguts gelang es die Gefahr einer Explosion zu beseitigen. Erst nach 23.30 Uhr konnte der Gefahrguttransporter unter Begleitung der Polizei seine Fahrt in Richtung Ulm und schließlich durch Unterstützung von der Polizei Bayern zum geplanten Ziel in Günzburg fortsetzen.

Die Sperrung der A8 an der Anschlussstelle Mühlhausen dauerte bis nach Mitternacht an.

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