Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Auf Vorderfrau aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Montag in Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Um kurz vor 13.15 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Smart in der Biberacher Straße in Richtung Ehingen. Vor ihm war eine 41-Jährige in gleicher Richtung unterwegs. Die Frau fuhr mit einem Dacia und bremste auf Höhe der Britschweiler Straße. Denn dort wollte sie abbiegen und hielt an. Das bemerkte der 29-Jährige wohl zu spät und versuchte noch auszuweichen. Er fuhr in das Heck des stehenden Dacia. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.

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