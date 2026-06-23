Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Lkw landet abseits der Straße und kracht gegen Mast

Von einem Insekt abgelenkt war ein Lasterfahrer am Montag bei Schwendi

Ulm (ots)

Kurz nach 8.15 Uhr fuhr der 55-Jährige auf der L280 von Schwendi in Richtung Schönebürg. Während der Fahrt wurde er kurz vor Ortsausgang wohl von einer Biene in seinem Gesicht abgelenkt und schlug nach dem Insekt. Daraufhin verlor er auf gerader Strecke die Kontrolle über seinem MAN Laster. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommasten. Der knickte um und Kabel ragten in die Straße. Deshalb musste die Straße voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Strommast auf ca. 7.000 Euro, den am Lkw auf ca. 3.000 Euro. Die Feuerwehr Schwendi war vor Ort und sperrte die Straße bis zum Eintreffen der Straßenmeisterei. Da eine sofortige Reparatur durch ein Stromversorgungsunternehmen nicht durchgeführt werden konnte, ist auch noch am Dienstag in der Biberacher Straße mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Wie viele Haushalte betroffen und stromlos waren, ist nicht bekannt.

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