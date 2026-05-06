Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl endet mit Festnahme

Wittlich (ots)

Am 05.05.2026 gegen 16:20 Uhr begab sich ein 52-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet in einen Drogeriemarkt in Wittlich und entwendete hier Parfüms im Wert von über 2000 EUR.

Durch aufmerksame Mitarbeiter wurde der Mann bis zum Eintreffen der Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich festgehalten.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen, das Diebesgut wurde sichergestellt.

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