Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Feuer an einer Parkbank

Lambertsberg (ots)

Am 03.05.2026 brannte um 12:51 Uhr eine Sitzbank, welche an einem Feldweg im Neubaugebiet von 54649 Lambertsberg gelegen ist. Dabei wurde der linke Teil der Bank durch das Feuer beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise wie Angaben über eine Brandursache oder einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, diese an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu richten.

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