Ulm (ots) - Kurz nach 8.15 Uhr fuhr der 55-Jährige auf der L280 von Schwendi in Richtung Schönebürg. Während der Fahrt wurde er kurz vor Ortsausgang wohl von einer Biene in seinem Gesicht abgelenkt und schlug nach dem Insekt. Daraufhin verlor er auf gerader Strecke die Kontrolle über seinem MAN Laster. Er kam ...

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