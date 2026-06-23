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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim a.d.Brenz - Hecke brennt
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstag eine Hecke in Brand.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete die brennende Hecke gegen 2.15 Uhr im Schwalbenweg. Die Feuerwehr hatte die lichterloh brennende Hecke schnell gelöscht. Verletzte gab es nicht. Warum die Hecke in Brand geriet ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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