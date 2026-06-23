POL-UL: (HDH) Sontheim a.d.Brenz - Hecke brennt
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstag eine Hecke in Brand.
Ulm (ots)
Ein Zeuge meldete die brennende Hecke gegen 2.15 Uhr im Schwalbenweg. Die Feuerwehr hatte die lichterloh brennende Hecke schnell gelöscht. Verletzte gab es nicht. Warum die Hecke in Brand geriet ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.
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