Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Gegen Mauer gefahren

Am Montag verlor eine 66-Jährige die Kontrolle über ihr Auto.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr in der Adlerstraße. Dort fuhr die 66-Jährige mit ihrem VW. Wohl aufgrund eines akut auftretenden medizinischen Problems verlor sie die Kontrolle über ihren VW. Sie kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Mauer. Im Anschluss prallte der VW gegen eine Laterne und fuhr dann gegen eine weitere Mauer. Zur weiteren Behandlung kam die Frau in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

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