Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall in Kösterbeck (LK Rostock) mit verletztem Kradfahrer

Rostock (ots)

Am Montag, dem 22.06.2026 kam es kurz nach 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Kösterbeck (Landkreis Rostock). Ein 23-jähriger Busfahrer der RSAG Rostock übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden 16-jährigen Kleinkraftradfahrer. Der Busfahrer wollte seinerseits in die Buswendeschleife des Bahnhofes einfahren. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Kleinkraftradfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern und kollidierte mit der rechten Front des Kleinbusses. Der 16-jährige wurde leichtverletzt in die Universitätsklinik gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 16.000 EUR. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen übernehmen. Robert Heinrich Polizeihauptkommissar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

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