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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall in Kösterbeck (LK Rostock) mit verletztem Kradfahrer

Rostock (ots)

Am Montag, dem 22.06.2026 kam es kurz nach 17:00 Uhr zu einem 
Verkehrsunfall in der Ortslage Kösterbeck (Landkreis Rostock). Ein 
23-jähriger Busfahrer der RSAG Rostock übersah beim Linksabbiegen 
einen entgegenkommenden 16-jährigen Kleinkraftradfahrer. Der 
Busfahrer wollte seinerseits in die Buswendeschleife des Bahnhofes 
einfahren. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 
Kleinkraftradfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern und 
kollidierte mit der rechten Front des Kleinbusses. Der 16-jährige 
wurde leichtverletzt in die Universitätsklinik gebracht. Es entstand 
ein Gesamtschaden von ca. 16.000 EUR. Die Kriminalpolizei wird die 
Ermittlungen übernehmen. 

Robert Heinrich
Polizeihauptkommissar
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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