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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Von der Sonne geblendet
Einen Auffahrunfall verursachte am Montag ein Autofahrer in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Citroen in der Böfinger Staße. An der Messe hielten mehrere Autos an der roten Ampel. Da der 22-Jährige wohl durch die Sonne geblendet wurde, prallte er in das Heck eines stehenden Renault. Den fuhr ein 72-Jähriger. Bei dem Auffahrunfall entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro. Die Autos blieben fahrbereit. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

++++1187899 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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