Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Von der Sonne geblendet

Einen Auffahrunfall verursachte am Montag ein Autofahrer in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Citroen in der Böfinger Staße. An der Messe hielten mehrere Autos an der roten Ampel. Da der 22-Jährige wohl durch die Sonne geblendet wurde, prallte er in das Heck eines stehenden Renault. Den fuhr ein 72-Jähriger. Bei dem Auffahrunfall entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro. Die Autos blieben fahrbereit. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

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