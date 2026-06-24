Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/B311 - Durch Bremsmanöver gefährdet

Am Dienstag kam es nach einem verbotswidrigen Überholvorgang in Ehingen beinahe zum Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Opel die B311 durch Ehingen. Er war in Richtung Obermarchtal unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt in Richtung Münsingen überholte er einen 44-jährigen BMW-Fahrer unerlaubt rechts. Anschließend scherte er vor dem BMW wieder ein und machte wohl ohne erkennbaren Grund eine Vollbremsung. Dem BMW-Fahrer gelang es durch starkes Bremsen einen Auffahrunfall zu vermeiden. Auch ein weiterer Autofahrer hinter dem BMW wurde durch die Situation wohl gefährdet und musste abbremsen. Den unbekannten Fahrer, der laut Zeugen vermutlich mit einem weißen Mercedes unterwegs war, bittet die Polizei Ehingen sich unter Tel. 07391/5880 zu melden.

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