Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag stießen bei Böhmenkirch zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Um 18 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Ford Transit in der Albstraße in Steinenkirch unterwegs. Er fuhr in Richtung Böhmenkirch und wollte nach links auf den Parkplatz eines Gasthauses abbiegen. Ein 66-Jähriger kam ihm mit einem Motorrad entgegen. Der Ford-Fahrer übersah den Harley-Fahrer und die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Unfall stürzte der Biker. Er hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Die Schadenshöhe an den beiden fahrbereiten Fahrzeugen muss noch ermittelt werden.

++++1193202 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell