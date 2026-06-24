Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Auto bremst nicht

Eine verrutschte Fußmatte war ursächlich für den Unfall am Montag bei Blaubeuren.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr der 84-Jährige in der Sonderbucher Steige. Als er auf einen Parkplatz fahren wollte, bremste sein Auto nicht mehr richtig. Er fuhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Betonmauer. Er legte wohl den Rückwärtsgang ein und versuchte erneut in die Parklücke zu gelangen. Abermals sollen die Bremsen nicht richtig funktioniert haben. Sein Auto fuhr über einen Grünstreifen und stieß gegen einen Zaun und dann gegen ein Gebäude. Erst hier bemerkte der 84-Jährige, dass eine verschobene Fußmatte wohl die Bremse blockiert hatte. Der Schaden am Auto wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der weitere Schaden lässt sich nicht beziffern. Die Feuerwehr barg das Auto. Verletzt wurde niemand.

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