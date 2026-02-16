Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Vorsicht vor Betrügern - Aktuelle Warnmeldung

Weisenheim am Sand (ots)

Aktuell kommt es im Bereich Weisenheim am Sand vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen sich unbekannte Personen fälschlicherweise als Amtsträger ausgeben.

Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erklären zum Beispiel, dass es im näheren Wohnumfeld des Angerufenen zu Einbruchsdiebstählen gekommen wäre und dass die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass demnächst auch in das Haus oder in die Wohnung des Angerufenen eingebrochen werde. Damit das Geld und die Wertgegenstände sicher seien, sollten sie einem Boten übergeben werden, der sie zur Polizei oder zum Amtsgericht in Verwahrung bringt. Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Nummer einer Polizeidienststelle oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Ein neues Vorgehen der Täter: Wenn der Angerufene misstrauisch wird und einen Streifenwagen verlangt, meldet der Täter bei der Polizei eine angebliche Schlägerei in der Wohnstraße des Angerufenen, so dass dann tatsächlich ein Streifenwagen durch die Straße fährt.

Deshalb benötigen wir jetzt Ihre Mithilfe! Haben Sie gerade im Bereich Weisenheim am Sand etwas Ungewöhnliches beobachtet? Kam Ihnen gerade etwas verdächtig vor? Haben Sie den Verdacht, dass in Ihrem Umfeld ein solcher Betrugsfall aktuell stattfinden könnte? Dann verständigen Sie bitte umgehend die Polizei! Bitte sensibilisieren Sie persönlich Ihre älteren Familienangehörigen über diese Betrugsmasche.

