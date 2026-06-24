Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - E-Scooter gestohlen, Kleinkraftrad beschädigt

Am Montag oder Dienstag versuchte ein Unbekannter ein Kleinkraftrad zu stehlen. Daran scheiterte er und klaute einen E-Scooter.

Ulm (ots)

Am Montag gegen 8.30 Uhr stellte ein 28-Jähriger seinen E-Scooter am Bahnhof ab. Er sicherte ihn bei den Fahrradständern mit einen Kabelschloss. Als der Besitzer gegen 21 Uhr wieder zurückkam, war der E-Scooter weg. Ein Unbekannter stahl ihn, indem er das Schloss knackte. Der E-Scooter des Herstellers Ninebot hat das Kennzeichen 114WLY. Zwischen Montag, 20.10 Uhr und Dienstag 7.Uhr kam es zu einem weiteren Diebstahlsversuch eines Kleinkraftrades. Auch das parkte auf dem Bahnhofsgelände. An dem Zweirad hatte der Täter die Frontverkleidung beschädigt, um es kurzuschließen. Da der Versuch scheiterte, ließ der Dieb den Roller mit Beschädigungen zurück. Möglicherweise wurde der Unbekannte auch gestört und gab deshalb sein Vorhaben auf. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/851-0) ermittelt jetzt in beiden Fällen und sucht nach dem Unbekannten. Die Ermittler prüfen die Tatzusammenhänge.

Hinweis der Polizei:

Auch wenn der E-Scooter gesichert war, gänzlich gegen Diebstahl zu schützen ist schwer. Dennoch empfiehlt die Polizei, den Dieben ihr Handeln zu erschweren. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Weitere Tipps erhalten sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

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