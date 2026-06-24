Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ford nach Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Hamm-Uentrop (ots)

Am Dienstag, 23. Juni, wurde zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr ein Ford in der Beisengeithe beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete.

Ein Nutzer des Fahrzeugs stellte die Kratzspuren an der hinteren rechten Seite des Vans fest und meldete dies der Polizei.

Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

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