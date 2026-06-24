Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtigen Unfallverursacher gestellt

Hamm-Mitte (ots)

Polizeibeamte konnten am Dienstag, 23. Juni, einen flüchtigen Fahrradfahrer stellen, nachdem dieser ein Auto beschädigt hatte.

Der 43-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Fahrrad die Wilhelmstraße in östlicher Richtung entlang. Als er stürzte, streifte er mit seinem Fahrrad die Beifahrerseite eines geparkten Mazdas. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu regulieren.

Dank einer guten Täterbeschreibung konnte der Flüchtige auf der Marker Allee von der Polizei angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, weshalb die Beamten den Mann zur Blutprobe mit zur Wache nahmen.

Am Mazda entstanden durch den Zusammenstoß Schäden im Wert von etwa 2.000 Euro. (bf)

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