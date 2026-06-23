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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aufgrund tiefstehender Sonne: E-Scooter-Fahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Mit leichten Verletzungen kam eine 21-jährige E-Scooter-Fahrerin am Montag, 22. Juni, nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Eichstedtstraße/Ludwig-van-Beethoven-Straße in ein Hammer Krankenhaus.

Die Frau aus Hamm war gegen 6.20 Uhr auf der Eichstedtstraße in westlicher Richtung unterwegs, als sie mit dem BMW eines 29-jährigen Hammers kollidierte. Dieser befuhr die Eichstedtstraße in östlicher Richtung und beabsichtigte, nach Norden in die Ludwig-van-Beethoven-Straße abzubiegen.

Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der 29-Jährige die E-Scooter-Fahrerin, woraufhin es zur Kollision kam, bei der sie sich leicht verletzte.

Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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