POL-HAM: Aufgrund tiefstehender Sonne: E-Scooter-Fahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Mit leichten Verletzungen kam eine 21-jährige E-Scooter-Fahrerin am Montag, 22. Juni, nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Eichstedtstraße/Ludwig-van-Beethoven-Straße in ein Hammer Krankenhaus.
Die Frau aus Hamm war gegen 6.20 Uhr auf der Eichstedtstraße in westlicher Richtung unterwegs, als sie mit dem BMW eines 29-jährigen Hammers kollidierte. Dieser befuhr die Eichstedtstraße in östlicher Richtung und beabsichtigte, nach Norden in die Ludwig-van-Beethoven-Straße abzubiegen.
Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der 29-Jährige die E-Scooter-Fahrerin, woraufhin es zur Kollision kam, bei der sie sich leicht verletzte.
Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (rv)
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