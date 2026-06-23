Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wallboxen von Schulparkplatz entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwei Wallboxen von einem Schulparkplatz an der Lessingstraße.

Als Tatzeitraum kann das vergangene Woche in der Zeit zwischen Freitag, 19. Juni, 14 Uhr und Montag, 22.Juni, 10 Uhr eingegrenzt werden. Die Wallboxen haben einen Wert von rund 3.000 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Diebstahl entgegen. (bf)

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