PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Parkplatz am Alten Uentroper Weg

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Samstag, 20. Juni, zwischen 13 Uhr und 16.15 Uhr, einen geparkten Renault auf dem Parkplatz eines Seniorenheims auf dem Alten Uentroper Weg.

Nachdem der schwarze Wagen im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt wurde, flüchtete der oder die Unbekannte vom Unfallort.

Geschätzt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehr als 1.500 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 11:22

    POL-HAM: Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein bislang unbekannter Radfahrer flüchtete nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Eichenstraße/Buchenstraße am Sonntag, 21. Juni, gegen 9 Uhr, vom Unfallort. Der Pedelec-Fahrer befuhr mit seinem Rad die Buchenstraße in östlicher Richtung, als er plötzlich unvermittelt in einen parkenden Opel fuhr. Anschließend stürzte er und verletzte sich leicht. Eine Zeugin half dem Radfahrer dem ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:04

    POL-HAM: Einbruch in Firmengebäude

    Hamm-Herringen (ots) - Ein Firmengebäude auf der Lange Straße war zwischen Donnerstag, 18. Juni, 15.30 Uhr, und Freitag, 19. Juni, 7 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Gewaltsam gelangten der oder die Täter in die Lagerhalle der Firma. Zuvor beschädigten er oder sie noch ein Tor auf dem benachbarten Firmengelände. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Unbekannten mehrere Tabakwaren - der genaue Wert ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 10:46

    POL-HAM: Mercedes E 350 entwendet

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein unbekannter Tatverdächtiger hat am Freitag, 19. Juni, gegen 2.30 Uhr einen geparkten Mercedes E 350 von einem Parkstreifen vor einem Wohnhaus an der Kamener Straße entwendet. Der Dieb entriegelte die graue Limousine mit dem Kennzeichen vermutlich über die Keyless-Go-Funktion. Als der Wagen durch den Unbekannten bewegt wurde, stieg eine weitere männliche Person dazu. Die beiden Männer sind zwischen 20 und 40 Jahre alt. Der Wert des Mercedes liegt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren