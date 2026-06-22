Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Parkplatz am Alten Uentroper Weg

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Samstag, 20. Juni, zwischen 13 Uhr und 16.15 Uhr, einen geparkten Renault auf dem Parkplatz eines Seniorenheims auf dem Alten Uentroper Weg.

Nachdem der schwarze Wagen im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt wurde, flüchtete der oder die Unbekannte vom Unfallort.

Geschätzt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehr als 1.500 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (ds)

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