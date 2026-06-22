Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Firmengebäude

Hamm-Herringen (ots)

Ein Firmengebäude auf der Lange Straße war zwischen Donnerstag, 18. Juni, 15.30 Uhr, und Freitag, 19. Juni, 7 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Gewaltsam gelangten der oder die Täter in die Lagerhalle der Firma. Zuvor beschädigten er oder sie noch ein Tor auf dem benachbarten Firmengelände.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Unbekannten mehrere Tabakwaren - der genaue Wert kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei übernahm die Tatörtlichkeit zur Spurensicherung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (ds)

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