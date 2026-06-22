PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Firmengebäude

Hamm-Herringen (ots)

Ein Firmengebäude auf der Lange Straße war zwischen Donnerstag, 18. Juni, 15.30 Uhr, und Freitag, 19. Juni, 7 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Gewaltsam gelangten der oder die Täter in die Lagerhalle der Firma. Zuvor beschädigten er oder sie noch ein Tor auf dem benachbarten Firmengelände.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Unbekannten mehrere Tabakwaren - der genaue Wert kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei übernahm die Tatörtlichkeit zur Spurensicherung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 10:46

    POL-HAM: Mercedes E 350 entwendet

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein unbekannter Tatverdächtiger hat am Freitag, 19. Juni, gegen 2.30 Uhr einen geparkten Mercedes E 350 von einem Parkstreifen vor einem Wohnhaus an der Kamener Straße entwendet. Der Dieb entriegelte die graue Limousine mit dem Kennzeichen vermutlich über die Keyless-Go-Funktion. Als der Wagen durch den Unbekannten bewegt wurde, stieg eine weitere männliche Person dazu. Die beiden Männer sind zwischen 20 und 40 Jahre alt. Der Wert des Mercedes liegt ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 10:36

    POL-HAM: Mercedes und VW bei Unfallflucht beschädigt

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Freitag, 19. Juni, zwischen 19 Uhr und 21 Uhr einen geparkten Mercedes und einen geparkten VW an der Friedrich-Ebert-Straße beschädigt. Beide Fahrzeuge wiesen Kratzspuren an der linken Fahrzeugseite auf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 10:25

    POL-HAM: Unfall auf der Hüserstraße

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Eine 23-jährige Daimler-Fahrerin zog sich am Sonntag, 21. Juni, bei einem Verkehrsunfall auf der Hüserstraße leichte Verletzungen. Sie befuhr gegen 18 Uhr die Hüser Straße in südlicher Fahrtrichtung. Der vor ihr fahrende 50-jährige Mercedes-Fahrer beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Als die junge Frau rechts überholte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Ein Rettungswagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren