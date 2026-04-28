Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt

BPOL KB Frankfurt: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Bundespolizeiinspektion KB Frankfurt

Frankfurt am Main/Kassel/Fuldataltal (ots)

Vier Tatverdächtige wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel in Untersuchungshaft

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kassel vollstreckt die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt am Main am heutigen Tag erforderliche strafprozessuale Maßnahmen.

Dabei wurden in Kassel und Fuldatal vier Untersuchungshaftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse in drei Objekten vollstreckt. Zudem wurde ein Arrestbeschluss in Höhe von 1.046.360,00 Euro vollzogen.

Die Maßnahmen richteten sich zum einen schwerpunktmäßig gegen Verdächtige, die gezielt illegal aufhältigen Personen Wohnraum zur Verfügung stellen und die Ausübung der Prostitution ohne erforderlichen Aufenthaltstitel ermöglichen sollen; zum anderen waren der Einschleusung von brasilianischen Staatsangehörigen verdächtige Personen von den Maßnahmen betroffen.

Im Zuge der Einsatzmaßnahme wurden ein deutscher und drei brasilianische Staatsangehörige im Alter von 32 - 56 Jahren festgenommen.

Die Einsatzmaßnahmen dauern an. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt, übermittelt durch news aktuell