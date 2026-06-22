Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes E 350 entwendet

Hamm-Pelkum (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger hat am Freitag, 19. Juni, gegen 2.30 Uhr einen geparkten Mercedes E 350 von einem Parkstreifen vor einem Wohnhaus an der Kamener Straße entwendet.

Der Dieb entriegelte die graue Limousine mit dem Kennzeichen vermutlich über die Keyless-Go-Funktion. Als der Wagen durch den Unbekannten bewegt wurde, stieg eine weitere männliche Person dazu. Die beiden Männer sind zwischen 20 und 40 Jahre alt.

Der Wert des Mercedes liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. /bf)

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