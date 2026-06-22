POL-HAM: Mercedes und VW bei Unfallflucht beschädigt
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Freitag, 19. Juni, zwischen 19 Uhr und 21 Uhr einen geparkten Mercedes und einen geparkten VW an der Friedrich-Ebert-Straße beschädigt.
Beide Fahrzeuge wiesen Kratzspuren an der linken Fahrzeugseite auf.
Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt.
Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)
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