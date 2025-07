POL-MFR: (713) Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - mehrere Anwohner evakuiert

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (11.07.2025) rissen zwei bislang unbekannte Personen einem Mann in der Nürnberger Südstadt die Kette vom Hals und ergriffen anschließend die Flucht. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Zwei unbekannte Männer traten gegen 20:30 Uhr in der Wiesenstraße an den 41-jährigen Geschädigten heran und verwickelten diesen zunächst in ein Gespräch. Als der 41-Jährige ...

