Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer flüchtete nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Eichenstraße/Buchenstraße am Sonntag, 21. Juni, gegen 9 Uhr, vom Unfallort.

Der Pedelec-Fahrer befuhr mit seinem Rad die Buchenstraße in östlicher Richtung, als er plötzlich unvermittelt in einen parkenden Opel fuhr. Anschließend stürzte er und verletzte sich leicht.

Eine Zeugin half dem Radfahrer dem Mann wieder auf, doch anschließend setzte er sich ohne ein Wort zu sagen wieder auf sein Pedelec und flüchtete.

Der entstandene Sachschaden an dem geparkten Opel beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Er ist geschätzt 40 Jahre alt, zirka 1,86 Meter groß und von schlanker Statur. Zur Unfallzeit war er mit einer schwarzen Kappe und einem blauen T-Shirt bekleidet. Zudem wies er Schürfwunden im Gesicht auf.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (ds)

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