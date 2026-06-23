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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 35-Jähriger verursacht unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Ein 35-jähriger VW-Fahrer aus Polen verursachte am Montag, 22. Juni, auf der Östingstraße eine Kollision mit einem 48-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Der E-Scooter-Fahrer sowie der VW-Fahrer befuhren gegen 7.10 Uhr die Östingstraße in südlicher Richtung. Als der 35-Jährige mit seinem Pkw nach rechts in die Straße "Am Ortsgüterbahnhof" abbog, kam es zum Zusammenstoß. Der 48-Jährige stürzte von seinem E-Scooter und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Da ein Drogentest an der Unfallstelle positiv ausfiel, nahmen die Polizeibeamten den Autofahrer aus Polen noch zur Blutabnahme mit zur Wache. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Da er keine Meldeanschrift in Deutschland hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich hinterlegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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