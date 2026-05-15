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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 43 Autofahrer zu schnell

Hemer/Menden (ots)

Die Polizei hat heute gezielte Radarkontrollen in Menden und Hemer durchgeführt. Insgesamt passierten 677 Fahrzeuge die beiden Messstellen. Die Beamten stellten dabei 43 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Zwischen 07:30 Uhr und 09:20 Uhr bauten die Einsatzkräfte eine Kontrollstelle in Menden-Schwitten auf der Bundesstraße 7 (Schwitterberg) außerhalb der geschlossenen Ortschaft auf. Von 347 gemessenen Fahrzeugen waren 18 Fahrer zu schnell unterwegs. Sie müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Den Spitzenwert erreichte ein Autofahrer aus Düsseldorf. Er wurde bei erlaubten 70 km/h mit einer Geschwindigkeit von 86 km/h gemessen. Fahrverbote oder schwerwiegendere Ordnungswidrigkeitenanzeigen fielen hier nicht an.

Ein zweiter Kontrollpunkt befand sich von 10:00 Uhr bis 12:10 Uhr auf der Hönnetalstraße in Deilinghofen. Innerhalb der geschlossenen Ortschaft kontrollierten die Beamten 330 Fahrzeuge. Hier lag die Anzahl der Verstöße im Verwarngeldbereich bei 25. Die höchste Überschreitung beging ein Pkw-Fahrer aus dem HSK. Er passierte die 30-Zone mit einer Geschwindigkeit von 48 km/h. Auch an dieser Messstelle kam es zu keinen Fahrverboten oder Anzeigen.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus fortzusetzen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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