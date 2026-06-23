Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Lkw beschädigt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Durch unbekannte Tatverdächtige wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 21. Juni, 22 Uhr und Montag, 22. Juni, 5 Uhr drei Lkw am Waterkamp beschädigt. Die Fahrzeuge waren auf dem Parkstreifen abgestellt. Sie wiesen jeweils Kratzer an der rechten Fahrzeugseite auf. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf rund 4.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Verursacher entgegen. (bf)

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