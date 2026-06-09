Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl auf Friedhof - Unbekannter entwendet Geld aus Kondolenzbriefen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit nach einem bislang unbekannten Täter, der sich am Montag (08.06.2026) auf den katholischen Friedhof in Hohenlimburg begeben und dort unbemerkt Geld aus Kondolenzbriefen entwendet hat.

Während einer Trauerfeier am Vormittag wurde vor der Andachtshalle eine abschließbare Box aufgestellt. Zu einem unbeaufsichtigten Zeitpunkt ging eine Person zu der Box, zog mit einem Gegenstand mehrere Briefumschläge aus der Einwurföffnung und nahm Bargeld in zweistelliger Höhe mit sich. An der Box entstanden leichte Schäden, wodurch anwesende Personen später auf den Diebstahl aufmerksam wurden. Sie informierten die Polizei.

Nun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstigen verdächtigen Beobachtungen auf dem Friedhof an der Georg-Scheer-Straße geben? Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell