Polizei Hagen

POL-HA: Mann parkt im Haltverbot und fährt von Brille des Abschleppwagens herunter

Hagen-Mitte (ots)

Ein 40-jähriger Autofahrer parkte am Montagnachmittag (08.06.2026) verbotswidrig in der Anlieferzone der Volme Galerie in der Innenstadt und fuhr anschließend von der bereits angebrachten Brille eines Abschleppwagens herunter. Mitarbeiter des Einkaufszentrums waren gegen 12 Uhr auf den im Haltverbot geparkten VW Golf aufmerksam geworden. Etwa 30 Minuten später montierte der Mitarbeiter eines hinzugerufenen Abschleppunternehmens die sogenannte Abschleppbrille unter den Rädern der Vorderachse, um das Fahrzeug aus dem Haltverbot ziehen zu können. Kurz darauf erschien der 40-jährige Fahrer des VW in der Anlieferzone und setzte sich in den PKW. Er beleidigte die anwesenden Personen, fuhr aus der Brille heraus und verließ dann die Örtlichkeit. Die neben dem Fahrzeug stehenden Personen mussten ausweichen, um nicht von diesem erfasst zu werden. Polizeibeamte trafen den Fahrer wenig später an dessen Wohnanschrift an und konfrontierten ihn mit dem Sachverhalt. Sie beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und zeigten ihn wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der Beleidigung an. (sen)

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