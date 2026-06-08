Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten finden bei Jugendlichen Teleskopschlagstöcke, Messer und unversteuerten Tabak

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Hagen-Wehringhausen (ots)

Als Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes am Freitag (05.06.2026) mehrere Jugendliche in Wehringhausen kontrollierten, fanden sie mehrere verbotene Waffen sowie unversteuerten Tabak.

Die Beamten wurden gegen 21 Uhr auf die jugendliche Personengruppe auf dem Fußweg zwischen der Augusta- und der Konkordiastraße aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle eines 17-jährigen Jungen fanden sie ein sogenanntes Neck-Knife sowie einen Teleskopschlagstock in seiner Umhängetasche. Zudem hatte der Jugendliche unversteuerten Tabak dabei, den er laut eigener Aussage "auf der Straße" gekauft hatte.

Ein anderer 17-Jähriger hatte ebenfalls einen Teleskopschlagstock bei sich und händigte diesen zu Beginn der Kontrolle freiwillig aus. Die eingesetzten Polizisten stellten die verbotenen Gegenstände sicher.

Die beiden Jugendlichen erhielten aufgrund der Verstöße gegen das Waffengesetz entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der Junge mit dem Tabak erhielt zudem eine Anzeige wegen des Verdachts eines Steuervergehens (Verstoß gegen Abgabenordnung). (rst)

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