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Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksame Zeugen melden Verkehrsunfall mit Flucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

In Wehringhausen verursachte der Fahrer eines Transporters am Freitagnachmittag (05.06.2026) eine Verkehrsunfallflucht. Zeugen beobachteten den Vorfall und unterstützten die polizeilichen Ermittlungen mit ihren Schilderungen.

Der Transporterfahrer hatte das Fahrzeug um circa 14 Uhr auf dem Bürgersteig an der Franklinstraße geparkt. Anschließend beabsichtigte er, den Mercedes-Benz umzuparken und fuhr rückwärts. Dabei stieß er jedoch gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer stieg aus und stellte die Schäden fest, die sowohl an der Laterne als auch an dem Fahrzeug entstanden waren. Statt den Vorfall zu melden, stieg der Mann wieder in den Sprinter und verließ die Unfallstelle. Zwei Männer wurden Zeugen des Unfalls und kontaktierten die Polizei. Anhand der Angabe des Kennzeichens konnte eine Firma ermittelt werden, auf die der Mercedes zugelassen ist. Die weiteren Ermittlungen zur Identifizierung des Fahrers dauern an. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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