Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung - 24-Jähriger bei Familienstreit mit Messer leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Bei einer Auseinandersetzung mit familiärem Hintergrund wurde am Sonntagabend (07.06.2026) in Boele ein 24-jähriger Mann leicht mit einem Messer verletzt. Gegen 21 Uhr geriet der Mann vor einem Mehrfamilienhaus in der Schwerter Straße in Streit mit drei Personen. Wie später bekannt wurde, hatte es in der Vergangenheit schon Streit zwischen den Beteiligten gegeben. Nach diversen Beleidigungen und Bedrohungen entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug ein 22-Jähriger dabei dem 24-Jährigen mit den Fäusten ins Gesicht. Im weiteren Verlauf kam dann ein 28-jähriger Mann hinzu, der dem Angegriffenen einmal mit einem Messer in den Bereich des Unterkörpers stach und ihn dabei leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn und eine weitere an der Auseinandersetzung beteiligte Frau in umliegende Krankenhäuser. Die Kripo ermittelt nun unter anderem wegen der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung. (sen)

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