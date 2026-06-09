Polizei Hagen

POL-HA: Vor Streifenwagen über rote Ampel gefahren - Per Haftbefehl gesuchter Radfahrer mit knapp 1,6 Promille unterwegs

Hagen-Eilpe (ots)

Ein per Haftbefehl gesuchter und unter Alkoholeinfluss stehender Fahrradfahrer missachtete am Montagnachmittag (08.06.2026) in Eilpe unmittelbar vor einem Streifenwagen eine rote Ampel. Die Beamten fuhren gegen 14.30 Uhr mit ihrem Dienstwagen die Eilper Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des dortigen Schuhgeschäftes fuhr der Radfahrer über die rote Ampel auf den Parkplatz. Dort kontrollierten die Polizisten den 35-Jährigen und bemerkten schnell, dass er Probleme damit hatte, sein Gleichgewicht zu halten. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,6 Promille an. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich zudem heraus, dass er wegen Körperverletzung per Haftbefehl gesucht wurde. Da er die festgelegte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verhafteten die Beamten den 35-Jährigen. Nachdem er eine Blutprobe abgegeben hatte, brachten sie ihn in eine Justizvollzugsanstalt. (sen)

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