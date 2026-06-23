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POL-HAM: Polizei befreit Hund bei sommerlichen Temperaturen aus aufgeheiztem Auto

POL-HAM: Polizei befreit Hund bei sommerlichen Temperaturen aus aufgeheiztem Auto
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Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 22. Juni, haben Einsatzkräfte der Polizei Hamm einen Hund vor dem qualvollen Hitzetod in einem Auto gerettet.

Das Tier war von Passanten in dem Fahrzeug entdeckt und gegen 10.20 Uhr gemeldet worden. Das Fahrzeug stand auf der Werler Straße auf dem Seitenstreifen in der prallen Sonne geparkt. Die Polizisten, die daraufhin hinzugezogen wurden, nahmen durch die Scheibe des Wagens den augenscheinlich schlechten Allgemeinzustand des Tieres wahr. Durch Zeugenaussagen konnten die Beamten außerdem in Erfahrung bringen, dass sich der Hund bereits seit über einer Stunde in dem Fahrzeug befand.

Da sich kein Besitzer finden ließ, entschlossen sich die Einsatzkräfte, den Hund zu befreien. Glück für den Fahrzeughalter: Eine Tür war unverschlossen, sodass der Hund problemlos aus dem Auto geholt werden konnte. Wäre das Fahrzeug komplett verschlossen gewesen, hätten die Einsatzkräfte eine Scheibe einschlagen müssen, um den Hund aus der Hitze zu retten.

Anschließend wurde der Hund an das hinzugezogene Tierasyl übergeben, das sich zumindest kurzfristig um das Tier kümmern kann.

Mit dem 50-jährigen Hundehalter konnten die Einsatzkräfte im Nachhinein noch Kontakt aufnehmen. Dieser zeigte sich trotz eindringlicher Belehrung uneinsichtig und wenig verständnisvoll. Gegen ihn wird wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz ermittelt.

Die Polizei warnt:

Bei warmem Wetter kann sich das Innere eines Fahrzeugs schnell auf gefährliche Temperaturen aufheizen. Es kann lebensgefährlich werden, Tiere im Inneren zu lassen - selbst dann, wenn diese Wasser zur Verfügung haben oder das Fenster einen Spalt geöffnet bleibt. Lassen Sie deswegen Hunde oder andere Haustiere auf keinen Fall im geparkten Wagen zurück - auch nicht für kurze Zeit. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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