PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der A61

Sprendlingen (ots)

Am Mittwochmorgen kam es um kurz nach Neun auf der A61, zwischen den Anschlussstellen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 59-jähriger befuhr mit seinem PKW VW die rechte Fahrspur. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr dieser im stockenden Verkehr in einen bereits stehenden PKW Audi eines 83-jährigen hinein.

Der Audi wurde nach dem Zusammenstoß nach links in die Mittelschutzplanke geschoben, bevor dieser dann schlussendlich mitten auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Der 59-jährige wurde leicht und der 83-jährige schwer verletzt. Beide Personen kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen musste zur Unfallaufnahme für insgesamt 3 1/2 Stunden, bis 13:00 Uhr vollgesperrt werden. Auf dem entsprechenden Teilstück der Autobahn und über die Umleitungsstrecken der B41 und L400 kam es teilweise zu erheblichem Rückstau.

Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zur Feststellung des Unfallhergangs an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Pressestelle

Telefon: 06732 912-0
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 07:02

    POL-VDMZ: Fahrerlaubnis für LKW abgelaufen

    A 61/Waldlaubersheim (ots) - Bei der Kontrolle eines 28-jährigen LKW-Fahrers, der ursprünglich wegen seiner Fahrweise kontrolliert werden sollte, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 10.06.2026 gegen 22:35 Uhr fest, dass dessen Fahrerlaubnis abgelaufen war. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer hatten den LKW gemeldet, weil er auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen bei Waldlaubersheim teils in ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 23:40

    POL-VDMZ: Zu schnell und unter Betäubungsmittelbeeinflussung

    A61 Dorsheim (ots) - Eigentlich wollte ein 48 jähriger Mannheimer, nach seiner Arbeitswoche in den Niederlanden, am Freitagabend gegen 20:15 Uhr, mit seinem Volvo, nachhause fahren. Hierbei fiel er allerdings einer zivilen Provida-Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim auf. Zunächst fuhr er in Höhe der Gemarkung Daxweiler auf der A61 bei erlaubten 100 km/h mit 170 km/h, während er bei Gemarkung Waldlaubersheim ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 21:30

    POL-VDMZ: Mit Anhänger auf Autobahn gedreht

    A61-Daxweiler (ots) - Am Dienstag kam es gegen 16:30 Uhr auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, Höhe Daxweiler, zu einem Verkehrsunfall mit einem Anhängergespann. Ein 61-Jähriger aus dem Kreis Alzey-Worms befuhr mit seinem Transporter mit Anhänger, welcher ebenfalls mit einem Transporter beladen war, die Autobahn auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West geriet die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren