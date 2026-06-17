Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der A61

Sprendlingen (ots)

Am Mittwochmorgen kam es um kurz nach Neun auf der A61, zwischen den Anschlussstellen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 59-jähriger befuhr mit seinem PKW VW die rechte Fahrspur. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr dieser im stockenden Verkehr in einen bereits stehenden PKW Audi eines 83-jährigen hinein.

Der Audi wurde nach dem Zusammenstoß nach links in die Mittelschutzplanke geschoben, bevor dieser dann schlussendlich mitten auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Der 59-jährige wurde leicht und der 83-jährige schwer verletzt. Beide Personen kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen musste zur Unfallaufnahme für insgesamt 3 1/2 Stunden, bis 13:00 Uhr vollgesperrt werden. Auf dem entsprechenden Teilstück der Autobahn und über die Umleitungsstrecken der B41 und L400 kam es teilweise zu erheblichem Rückstau.

Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zur Feststellung des Unfallhergangs an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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