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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nicht angepasste Geschwindigkeit in kurvenreicher Strecke

Fulda (ots)

Gersfeld. Am Freitag, (19.06.), 22:49 Uhr, kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Hilders (Ldk. Fulda) auf der Kreisstraße 66 zwischen Gersfeld und Gichenbach zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden. Der 21-jährige ortsunkundige Unfallverursacher verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit einer Schutzplanke. Dabei wurde der Beifahrer leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden am PKW sowie der Schutzplanke wird auf mindestens 4.500EUR geschätzt. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die notwendigen Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es aufgrund geringen Verkehrsaufkommens zu keinerlei Behinderungen. Neben der Feuerwehr Gersfeld und dem Rettungsdienst war die Polizeistation Hilders im Rahmen der Unfallaufnahme beteiligt.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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