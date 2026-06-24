Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 31-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer musste nach einem Alleinunfall am Dienstag, 23. Juni, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Hammer befuhr gegen 15.10 Uhr die Eschenallee in Richtung Ahornallee. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er auf Höhe der Kleingartenanlage. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

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