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Polizei Wuppertal

POL-W: W Folgemeldung - 10-jährige Taye O. wieder da

Wuppertal (ots)

Die 10-jährige Taye O. ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Polizei hatte zuvor nach ihr gesucht und die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. (Siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6237672 )

Wir danken für die Unterstützung und bitten das Foto nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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