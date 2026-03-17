Polizei Wuppertal

POL-W: W Folgemeldung - 10-jährige Taye O. wieder da

Wuppertal (ots)

Die 10-jährige Taye O. ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Polizei hatte zuvor nach ihr gesucht und die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. (Siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6237672 )

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