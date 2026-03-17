Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei bittet um Mithilfe - Taye O. vermisst

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Wuppertal (ots)

Seit den Mittagsstunden des heutigen Tages (17.03.2026) wird die 10-jährige Taye O. vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt in der Nevigeser Straße in nordwestlicher Laufrichtung gesehen. Sie ist circa 140cm groß, hat schwarze Dreadlocks mit weißen Strähnen und braune Augen. Zuletzt trug sie eine blaue Jeanshose, eine dunkle Jacke mit Pelzkragen (Parker) und braune Winterschuhe mit Fellrand. Sie ist in Wuppertal nicht ortskundig. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. In dringenden Fällen nutzen Sie bitte die 110.

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