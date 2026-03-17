Polizei Wuppertal

POL-W: W Säugling fällt bei Gefahrenbremsung eines Linienbusses aus Kinderwagen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (16.03.2026, 09:00 Uhr) bremste ein 26-jähriger Busfahrer seinen Linienbus verkehrsbedingt so stark ab, dass eine 36-jährige Insassin und ihr Säugling dabei zu Fall kamen und Verletzungen erlitten. Der Busfahrer fuhr auf der Straße Bramdelle, als ein Pkw aus der Straße Köttershöhe in die Straße Bramdelle einfuhr. In der Folge bremste der 26-Jährige seinen Kraftomnibus bis zum Stillstand ab. Dabei stürzte die 36-Jährige mit ihrem Kinderwagen. In dem Kinderwagen befand sich ihr fünf Monate alter Säugling, der aus dem Kinderwagen fiel. Der Säugling und die Frau erlitten Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Mutter und ihr Baby zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

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