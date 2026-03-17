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Polizei Wuppertal

POL-W: W Säugling fällt bei Gefahrenbremsung eines Linienbusses aus Kinderwagen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (16.03.2026, 09:00 Uhr) bremste ein 26-jähriger 
Busfahrer seinen Linienbus verkehrsbedingt so stark ab, dass eine 
36-jährige Insassin und ihr Säugling dabei zu Fall kamen und 
Verletzungen erlitten. 

Der Busfahrer fuhr auf der Straße Bramdelle, als ein Pkw aus der 
Straße Köttershöhe in die Straße Bramdelle einfuhr. In der Folge 
bremste der 26-Jährige seinen Kraftomnibus bis zum Stillstand ab. 
Dabei stürzte die 36-Jährige mit ihrem Kinderwagen. In dem 
Kinderwagen befand sich ihr fünf Monate alter Säugling, der aus dem 
Kinderwagen fiel. Der Säugling und die Frau erlitten Verletzungen. 

Der Rettungsdienst brachte die Mutter und ihr Baby zur medizinischen 
Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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